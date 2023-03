Retegui, il dirigente del Tigre: «I presupposti per vederlo in Italia ci sono tutti». Ecco le parole del dirigente Fabio Radaelli

Intervistato da Tuttomercatoweb.com il dirigente del Tigre, Fabio Radaelli, ha parlato del futuro del giocatore italo-argentino, Retegui, tanto apprezzato dalla Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «È venuto da noi in prestito con diritto di riscatto, è il leader del campionato argentino e così è arrivato fino alla Nazionale Italiana. Chissà che non possa essere un grande inizio per la sua carriera. Futuro in Italia? I presupposti per vederlo in Italia ci sono tutti… valuteremo il suo futuro con calma»