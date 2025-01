Renato Veiga Lazio, il difensore arriva in Serie A: ha scelto il suo prossimo club. Ultimissime

Renato Veiga Lazio, è fatta per l’arrivo del difensore accostato ai biancocelesti in Serie A: la sua prossima squadra

La Juve batte un altro colpo in entrata: è fatta per l’arrivo di Renato Veiga a Torino. Il difensore, accostato anche al calciomercato Lazio, arriva dal Chelsea in prestito oneroso senza alcuna clausola per il riscatto.

I bianconeri pagheranno 4,5 milioni di euro coprendo anche lo stipendio del difensore fino a giugno quando il difensore tornerà al Chelsea per giocare il Mondiale per Club. Vinta la concorrenza di diversi altri club europei.