Buso: «Sulla Lazio di Sarri ho un grande dubbio»

Renato Buso, ex Lazio, ha analizzato il cammino degli uomini di Sarri a TMW Radio. Le sue parole:

«Inzaghi è andato all’Inter, ha portato le modifiche al 3-5-2, ma c’era già un certo assetto. Sarri gioca a 4 e già questo fa la sua differenza. Basta vedere al Verona con Di Francesco che non è riuscito ad incidere, mentre Tudor, che fa parte della scuola di Gasperini, sta facendo bene. Alla Lazio serve tempo, è incompiuta, fa belle partite e altre volte si perde in modo importante. Ha potenzialità enormi, ma non so se Sarri riuscirà già quest’anno a dare la sua impronta perché c’è in atto una rivoluzione anche di mentalità».