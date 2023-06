Rebecca Corsi a Dazn: «Vogliamo chiudere in bellezza con una vittoria»

Rebecca Corsi, la vice presidente dell’ Empoli ha parlato prima della gara contro la Lazio rilasciando alcune dichiarazioni

PAROLE – E’ stata una stagione fenomenale, non siamo mai stati in pericolo e questo non è scontato. Il campionato di Serie A è difficile, è inevitabile passare dei momenti difficile, siamo soddisfatti e speriamo di chiudere stasera con una prestazione all’altezza di quello che è stato il campionato contro una grande squadra. Telefonate per Cambiaghi Parisi e Baldanzi? No, ma gli apprezzamenti ci sono e ci fa piacere, auspichiamo di tenerli un altro anno con noi per farli formare e spiccare