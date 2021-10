Ranieri è il nuovo allenatore del Watford – FOTO

Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo allenatore del Watford. Ecco l’annuncio e il comunicato del club inglese, che è arrivato via social:

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.

Welcome to Watford, Claudio! 💛

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021