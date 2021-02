Ranieri sul contatto Musacchio-Qaugliarella: «Non posso dire che è rigore»

L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri è tornato sull’episodio del possibile rigore nella sfida con la Lazio

A distanza di una settimana dalla sfida vinta dalla Lazio contro la Sampdoria, l’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri è tornato sull’episodio del contatto tra Musacchio e Quagliarella.

Intervenuto in conferenza stampa ha affermato: «Se mi fanno vedere una sequenza dove non si evince il contatto, come faccio a dire che è rigore? Strano semmai è che il Var abbia mostrato solo quella sequenza. Ma io non posso dire che è rigore se il mio giocatore non protesta e nessuno vicino a lui lo fa. Non mi piace prendere in giro, anche se l’episodio è contro di me. Se vedo che c’è».