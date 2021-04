Radu: «Partita storica per me e la Lazio, ma con lo Spezia sarà difficile»

Stefan Radu ha parlato nel pre partita del match del campionato di Serie A tra Lazio e Spezia: queste le sue dichiarazioni

Stefan Radu ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio nel pre partita del match di campionato tra Lazio e Spezia. Queste le sue dichiarazioni.

SUL RECORD DI PRESENZE – «Una partita emozionante, perché sarà una partita storica: 402 partite e sorpasso su Beppe Favalli. Oggi ci aspetta una bellissima partita e dobbiamo vincere».

SULLA GARA DI OGGI – «Oggi sarà una partita molto difficile, li abbiamo analizzati bene questi giorni e sappiamo che è una squadra molto bene organizzata e con un bel gioco. All’andata ci ha messo diversi problemi e oggi sarà difficile».

SUI GIOCATORI IMPEGNATI CON LE NAZIONALI – «Ci siamo abituati alle pause delle Nazionali. Per fortuna abbiamo tanti che vanno in Nazionale, anche se è un piccolo problema per tutti».

Anche ai microfoni di DAZN ha rilasciato delle dichiarazioni importanti: «Emozioni forti, per me è una partita storica perché diventerò il calciatore con più presenze per la Lazio. Una giornata che non dimenticherò mai nella vita. Non avevo mai sognato di arrivare così in alto e di raggiungere questa cifra».