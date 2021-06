Radu, incontro con Tare: rinnovo o Inter? Il dilemma del difensore

Stefan Radu ha incontrato Igli Tare per parlare del futuro: prolungamento o Inter? Ecco il dilemma del difensore

Un anno di contratto con opzione per un secondo: è questa la proposta della Lazio a Radu, che arriva dopo quella al ribasso di un mese fa. Il difensore ieri sera ha visto Tare, come rivela il Messaggero: le parti hanno discusso del prolungamento ma il romeno non ha ancora deciso.

Da una parte, infatti, ha il cuore: da un punto di vista sentimentale vorrebbe chiudere la carriera alla Lazio. Dall’altra, invece, la stima di Inzaghi che lo lusinga e non poco.