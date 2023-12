Provedel peggiore in campo di Verona Lazio per il Messaggero: il giudizio è durissimo

Ivan Provedel è stato il peggiore in campo nella sfida di ieri pomeriggio tra Verona e Lazio: Il Messaggero non ha dubbi

Impietoso il giudizio de Il Messaggero su Ivan Provedel nella gara di ieri tra Verona e Lazio, terminata 1-1. Il gol del pari degli scaligeri deriva da un suo pasticcio su un tiro-cross di Ngonge:

«Completamente sorpreso dal cross sbagliato di Ngonge, non trova dimeglio che smanacciare il pallone sui piedi di Suslov. Se l’avesse spinto in angolo forse la Lazio avrebbe vinto una partita anche in trasferta».