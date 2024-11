Probabile formazione Monza, le scelte di Alessandro Nesta

Probabile formazione Monza, le scelte di Nesta: il tecnico va verso la conferma della squadra scesa in campo con il Milan, con un solo cambio

Il Monza al lavoro per la sfida di domani contro la Lazio. Come riportato da Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, Alessandro Nesta avrebbe fatto le sue scelte per quanto riguarda la formazione da schierare nella partita dell’U Power Stadium.

A centrocampo dovrebbe tornare Pessina titolare al fianco di Bondo e sugli esterni Pedro Pereira e Kyriakopoulos e in attacco si affida ancora a Djuric con Maldini e Mota Carvalho alle sue spalle. In difesa si va verso la conferma del trio Izzo, Pablo Marì e Carboni davanti a Turati.