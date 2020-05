Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 19 maggio

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 19 Maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Tiene banco ancora la discussione riguardo il possibile ritorno della Serie A e del calcio italiano in generale: le prime pagine di oggi parlano anche di questo.

Il Corriere dello Sport infatti da ampio spazio al parere di virologi e medici sportivi che, insieme, dicono di farli giocare. In taglio alto anche uno sguardo sulla lenta riapertura in Italia avvenuta ieri. La Gazzetta dello Sport decide di mettere in risalto l’Inter di Conte e la rivoluzione di mercato. Tuttosport invece concede la prima pagina al mercato che coinvolge gli attaccanti. In taglio alto si spiegano i danni economici dovuti dallo stop del campionato.