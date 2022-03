Primavera, arbitro Lazio-Ascoli: designato il fischietto del match

Designato nella giornata di oggi il fischietto che arbitrerà il match tra Lazio e Ascoli, valido per il campionato Primavera 2

Designato nella giornata di oggi il fischietto che arbitrerà il match tra Lazio e Ascoli, valido per il campionato Primavera 2 e in programma sabato 12 marzo alle 11.30 in quel di Formello.

La sfida sarà diretta dal signor Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola. Lorenzo Poma e Marco Pilleri saranno i due assistenti.