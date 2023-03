Primavera 2, Lazio-Pisa: le parole pre partita del vice allenatore Barraco. Ecco le sue parole prima del fischio d’inizio

Il vice allenatore della Primavera 2 della Lazio, Barraco, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel prima della partita. Ecco le sue parole:

PAROLE– «La gara contro l’Imolese dimostra che soprattutto nell’ultima parte di stagione non esistono gare semplici perché ogni formazione lotta per il proprio obiettivo. Bisogna quindi scendere in campo con la giusta determinazione perché nessuno è disposto a regalare nulla. Possono starci anche partite meno belle, ma l’importante è portare i tre punti a casa. Siamo felici di avere varie soluzioni offensive a cui attingere. I ragazzi in ogni allenamento lavorano bene perché vogliono farsi trovare pronti nel momento in cui devono scendere in campo. È giusto che i vari calciatori mettano in difficoltà il nostro staff alimentando così una sana competizione. La posizione di classifica attuale fa piacere, ma ciò che conta sarà il posizionamento finale. Sappiamo che il campionato non è finito, dobbiamo lavorare ancora di più rimanendo concentrati perché le inseguitrici non mollano. Dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine»