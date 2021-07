Pillon: «Non è facile per Immobile in un attacco a 3. Fossi Mancini...»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pillon ha parlato della Nazionale e dell’apporto di Ciro Immobile

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pillon ha analizzato il momento della Nazionale Italiana e di Ciro Immobile.

Le sue parole: «Ciro sta avendo delle difficoltà è vero, ma non è facile in un attacco a 3 da punta centrale, dovendo avere a che fare con due centrali. Il centravanti però è bravo nell’attaccare la profondità e nella pressione. Vedremo se riuscirà a essere decisivo in finale. Se lo riconfermerei? Si, la squadra è abituata a giocare con una punta, poi sarà Mancini a decidere se sarà stanco o meno»