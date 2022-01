Pietrangeli: «Immobile è un ottimo goleador anche se...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nicola Pietrangeli, celebre ex tennista, ha parlato a Lazio Style Channel di Immobile e di come è diventato tifoso biancoceleste.

IMMOBILE – «Immobile sa fare benissimo il suo mestiere. È un ottimo goleador anche se personalmente non mi piace moltissimo il suo modo di giocare a calcio».

TIFOSO LAZIALE – «Sono diventato laziale per corrispondenza considerando che vivevo in Tunisia. Quando sono arrivato in Italia ho giocato tre anni nelle giovanili della Lazio e mi sono anche allenato con la squadra di Maestrelli. Io, ogni caso, non mi ritengo un tifoso, bensì uno sportivo perché so accettare anche le sconfitte».