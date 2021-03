Lazio Torino, Petrucci: «Dal 3-0 a tavolino al rinvio, ecco tutti gli scenari»

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha spiegato i possibili scenari legati a Lazio-Torino, dall’ipotesi del rinvio alla sconfitta a tavolino

Lazio-Torino è ancora in bilico. Per fare chiarezza sui possibili scenari a cui assisteremo nelle prossime ore, Matteo Petrucci – giornalista Sky – è intervenuto sulle frequenze della radio ufficiale del club. Ecco e sue parole:

RICORSI – «La paura nel caso in cui si ripetesse una situazione simile a quella vissuta tra Juventus e Napoli, è che tra corsi e ricorsi si vada a finire a maggio. Nel caso in cui il Torino non si presenti a Roma con l’ok della Lega, l’arbitro assegnerebbe il 3-0 a tavolino alla Lazio».



ASL – «Se l’ultimo ciclo di tamponi che verrà effettuato sui calciatori del Torino darà esito negativo, l’unico motivo che spingerebbe la Lega a rinviare la gara sarebbe quello per cause di forza maggiore, visto che l’Asl impedirebbe al Torino di raggiungere la capitale. La quarantena finirebbe a mezzanotte di stasera e la squadra granata non potrebbe partire».

RECUPERO – «L’eventuale data del recupero della sfida sarebbe pronosticabile nella prima settimana di Aprile. L’Asl di Torino non si ritiene in grado trattandosi di varianti, di poter togliere la quarantena al Torino nonostante il prossimo ciclo di tamponi dia esiti negativi, e la verità è che anche la partita con il Crotone del 5 marzo è da considerare ad alto rischio»