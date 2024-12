Pelmard Lecce, notte brava al volante e patente ritirata: il comunicato del club, ci sarà contro la Lazio?

Notte brava per Andy Pelmard del Lecce a pochi giorni dalla sfida contro la Lazio: il comunicato del club salentino

Notte “brava” per Andy Pelmard, giocatore del Lecce: dopo la cena di natale della squadra, secondo le prime ricostruzioni, il calciatore si sarebbe messo al volante guidando a alta velocità nelle vie del centro leccese, prendendo anche strade in contromano o percorrendone alcune solo pedonali. Fermato dalla polizia e portato in questura – dove è stato raggiunto prima da Rafia come “traduttore” e poi da Sticchi Damiani e il team manager Claudio Vino. Al calciatore è stata ritirata la patente e poi rilasciato (non ci sono notizie se avesse guidato o no dopo aver bevuto) e la società pugliese ha voluto rilasciare questo comunicato dopo la diffusione della notizia a pochi giorni dalla sfida contro la Lazio.

IL COMUNICATO – «L’U.S. Lecce, alla luce dei fatti accaduti nella serata di ieri, condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società. L’U.S. Lecce nell’attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto ha disposto con effetto immediato l’esclusione del Calciatore dalla rosa della Prima Squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni ed ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione».