Pellegrini, Sarri ha apprezzato una cosa: oggi il possibile esordio del terzino della Lazio in Conference

Come riportato dal Corriere dello Sport, per quanto concerne Luca Pellegrini, Maurizio Sarri procederà in modo graduale, ma sta riflettendo sull’opportunità di inserire l’ex Eintracht durante il secondo tempo. Ne sta apprezzando le motivazioni e la voglia di accelerare i tempi.