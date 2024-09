Pellegrini Galatasaray, l’offerta per il terzino è REALE: la posizione della Lazio e le cifre dell’operazione

Come riportato da Giulio Cardone a Radiosei, il calciomercato Lazio potrebbe seriamente perdere Luca Pellegrini. Infatti, l’interesse del Galatasaray per il terzino è reale e servono 4 milioni di euro per convincere i biancocelesti.

La Lazio non considera Pellegrini incedibile e sta prendendo in considerazione un’eventuale cessione del giocatore. A quel punto, la società biancoceleste potrebbe decidere di reintegrare il fuori rosa Elseid Hysaj.