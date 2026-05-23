Pedro nel post partita: «Ringrazio tutti per quello che mi hanno fatto sentire. La Lazio deve tornare in Europa»

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato nel post partita del match della trentottesima giornata contro il Pisa di Oscar Hiljemark

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2025-2026 contro il Pisa. Le sue parole rilasciate per DAZN nella sua ultima intervista:

GIOIA PER LA VITTORIA – «Sono contento di ottenere una bella vittoria qua, una bella esperienza con i ragazzi, con i tifosi, con la mia famiglia e sono molto felice di questo».

GIOVANI – «Ringrazio tutti per quello che mi hanno fatto sentire dal primo giorno sino all’ultimo. Aspetto che questa società possa tornare a giocare ad alti livelli e che i giovani nell’accademia della Lazio facciano il meglio qua. Così come Furlanetto. La Lazio deve tornare in Europa e ora speriamo che questa squadra torni a festeggiare qualche trofeo».

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