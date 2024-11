Pedro Lazio, il piano di Baroni: così punta a mantenere questi livelli per tutta la stagione. Le prossime mosse

Pedro Lazio, il piano di Baroni per l’attaccante spagnolo: così punta a fargli mantenere queste prestazioni per tutto l’anno. I dettagli

Come spiegato quest’oggi dal Corriere dello Sport, in questa sosta Marco Baroni e il suo staff sono al lavoro per mantenere il livello di Pedro, tra i protagonisti di questa prima parte di stagione con la Lazio.

La volontà è quella di tenere questo livello per tutta la stagione, preservando fisicamente il numero 9 biancoceleste e mantenendo questo trend quasi incredibile. Solo una volta in carriera, infatti, il giocatore era arrivato a novembre con una media migliore tra minuti giocati (537) e partecipazione attiva ai gol (8). Era l’annata 2016/17 con il Chelsea.