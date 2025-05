Pedro Lazio, la prossima partecipazione alle competizioni europee del club avrà un ruolo fondamentale sul suo futuro. Il motivo. Le ultime novità

Come riporta il Corriere di Roma, in assenza di ricavi europei, in casa Lazio diventerebbe complicato anche rinnovare i contratti in scadenza di alcuni giocatori come ad esempio Pedro. In caso di mancata qualificazione infatti, non si esclude una cessione per alleggerire ulteriormente il bilancio.

Le scelte della società, sarebbero così guidate più da criteri economici che sportivi.