Pavlovic, dalla Serbia: visite mediche da completare per l’assenza di specialisti

Pavlovic non avrebbe superato le visite mediche. Secondo il portale MozzartSport non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi

Come anticipato, questa mattina è emersa l’indiscrezione secondo cui Pavlovic non avrebbe superato le visite mediche con la Lazio. Il difensore classe 2001, che rimarrà per tutta la prossima stagione con la maglia del Partizan, sarebbe atteso nuovamente a Roma lunedì nella speranza che arrivi via libera da parte dello staff medico. Secondo il portale serbo MozzartSport.com, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi. I controlli d’idoneità, secondo la testata serba, sarebbero solamente da completare, vista l’assenza di alcuni specialisti in ferie. Dopo il weekend, ed il via libera dei medici, il trasferimento dovrebbe essere annunciato.