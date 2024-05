Patric, il difensore sotto esame social riguardo gli spagnoli in serie A - Lazio News 24

Patric, lo spagnolo sui social si diverte sfidare le domande legate ai suoi connazionali che hanno militato in serie A

Nella gloriosa storia del campionato di serie A hanno militato numerosi spagnoli, anche di grandissimo prestigio quali Borja Valero, Pepe Reina, Iago Falque ma anche calciatori che militano tutt’ora come Luis Alberto. E’ mai possibile che un singolo difensore possa sfidarli? Beh per Patric della Lazio si e su Tik Tok si diverte a rispondere alla domanda su quali siano i suoi connazionali con più presenze in A