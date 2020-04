Lazio, Parolo: «I laziali sanno tifare meglio di tutti!»

Lazio, il centrocampista biancoceleste nel suo lungo intervento di oggi ha parlato anche dei tifosi: ecco le sue parole

Marco Parolo nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Il centrocampista biancoceleste ha parlato anche dei tifosi della Lazio.

«L’assenza del pubblico sarà un problema perché si era creata sinergia: con loro stavamo già 1-0 per noi. Il popolo laziale sa tifare meglio di tutti, anche in trasferta. Ci hanno fatto vivere emozioni forti e sarà un problema per noi ma compenseremo con la voglia di raggiungere l’obiettivo. Sarà strano ma si capirà tutto dopo il primo sguardo in ritiro».