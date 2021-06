Vettel: «Italia-Austria? Vincerà l’Italia con tripletta di Immobile»

L’ex pilota della Ferrari Vettel ha parlato di Italia-Austria, facendo il suo pronostico sul match: le sue parole

L’attesa per Italia-Austria è sempre più forte. L’ottavo di finale andrà in scena sabato in quel di Wembley. A parlare della sfida, ai microfoni di Sky Sport, è stato l’ex pilota della Ferrari Vettel. Queste le sue parole e il suo pronostico:

«Credo che l’Italia vincerà, non so se facilmente o no, ma penso che lo farà. Chi segnerà? Prevedo tre gol di Ciro Immobile».