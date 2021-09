Klose: «Ora sto meglio. I medici mi hanno dato il via libera»

Klose ha parlato delle sue condizioni di salute, annunciando che il peggio sarebbe stato finalmente messo alle spalle

Lo scorso maggio la notizia della trombosi a entrambe le gambe aveva colpito tutti gli appassionati del mondo del calcio Ma ora per Miroslav Klose il peggio sembra esser stato messo alle spalle. E ad annunciarlo è stato lui stesso in un’intervista a Kicker:

«Tutto va di nuovo bene. Non sento più nulla. Da un mese e mezzo sono tornato a fare di tutto: calcio, tennis, corsa. I medici hanno dato il via libera. Quello che è importante per me è ciò che era già importante per me come giocatore: ero un giocatore di squadra. Ed è per questo che lo farò come allenatore. Come giocatore, sono andato dal basso verso l’alto della scala gradino dopo gradino, ed è così che voglio affrontarlo come allenatore».