Parma Lazio, la prodezza di Mancini con la stessa maglia di oggi

Nel 1999 Roberto Mancini incantava il Tardini con la maglia che la Lazio ha rispolverato quest’anno per i 120 anni

Il 17 gennaio 1999 Roberto Mancini illuminava il Tardini con un gol sensazionale a discapito di Buffon.

21 anni dopo la Lazio torna a Parma con la stessa maglia indossata nell’anno in cui venne centrato il secondo posto e la conquista della Coppa delle Coppe. Vedere quella maglia in campo riporta la mente dei laziali ai vecchi fasti, ma anche i risultati raggiunti fino ad ora fanno fare un tuffo nel passato, quando i biancocelesti erano temuti per la loro forza e tenacia. Oggi però bisogna pensare al presente: i ragazzi di Inzaghi vanno a giocare contro i crociati per alimentare il fuoco di un sogno non poi così irraggiungibile. Che questa maglia continui a far sognare i tifosi tra passato e presente.