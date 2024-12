Parma-Lazio, le probabili formazioni: le possibili scelte di Pecchia e Baroni

Parma-Lazio, alla vigilia della partita del Tardini ecco le possibili scelte di Pecchia e Baroni: i possibili undici delle due compagini

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, domani torna in campo la Lazio per sfidare il Parma di Pecchia anch’essa bisognosa dei tre punti per uscire dalla zona calda di classifica. Alla vigilia della partita, queste dovrebbero essere le probabili scelte dei tecnici Pecchia e Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Pedro, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All.: Pecchia.