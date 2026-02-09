Pagliuca sulla Serie A: «Il Bologna deve superare questo momento con forza, la Lazio invece…»

Pagliuca commenta l’avvicinamento alla sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, analizzando la situazione della squadra rossoblù: le parole

In un’intervista rilasciata a Radio Nettuno Bologna Uno, Gianluca Pagliuca ha parlato dell’attuale momento del Bologna in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. L’ex portiere ha analizzato la sconfitta contro il Parma e il momento delicato della squadra, ma ha espresso fiducia nella capacità dei giocatori di superare questo periodo difficile. Pagliuca ha anche lodato la Lazio per la sua prestazione contro la Juventus, prevedendo una partita difficile per il Bologna. Le parole:

SITUAZIONE DEL BOLOGNA – «Il Bologna ha giocato bene contro il Parma, ha avuto occasioni e ha creato, poi c’è stata una espulsione particolare, il portiere ha fatto i miracoli e c’è stato un palo. L’anno scorso magari girava per il verso giusto mentre quest’anno al minimo episodio ti gira male. Ovviamente perdere abbassa il morale, ma nell’arco della carriera di un atleta ci sono anche questi momenti e devi superarli con forza e determinazione. Succede a tutti. I giocatori hanno l’esperienza giusta per superare questo momento delicato.»

MOMENTO DEL BOLOGNA – «Il Parma anche uomo in più giochicchiava e perdeva tempo, si sarebbe tenuto stretto il pareggio col Bologna che continuava ad attaccare. Poi è arrivato questo tiro della disperazione che è andato dentro. Sono momenti così, dove prendi gol al primo tiro. La Lazio? Bella partita ieri a Torino, tutte e due potevano vincere e non ho visto assolutamente una squadra in crisi. Verrà qui a farci soffrire.»

