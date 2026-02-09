Lazio Atalanta, Scamacca e De Ketelaere a rischio per la prossima? Le ultime

Lazio Atalanta, potrebbe trovarsi di fronte una squadra priva di due uomini chiave nella prossima sfida di Serie A: le ultime

Un vero e proprio incubo per l’Atalanta si è materializzato durante il posticipo della 24ª giornata di Serie A, con Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere costretti a fermarsi a causa di infortuni in vista della Cremonese. L’allenatore Raffaele Palladino ha dovuto rivedere in extremis i suoi piani per la partita contro i lombardi, dovendo fare a meno dei due giocatori infortunati.

De Ketelaere, durante il riscaldamento, ha accusato un risentimento articolare al ginocchio destro, che non gli ha permesso di proseguire. Lo staff medico ha giudicato troppo forte il dolore per rischiare la sua presenza in campo, decidendo di lasciarlo direttamente in tribuna. Il belga non siederà nemmeno in panchina, con Lazar Samardzic scelto per sostituirlo nel ruolo di trequartista.

Lazio Atalanta, emergenza in attacco per i bergamaschi?

In aggiunta, Gianluca Scamacca ha subito un infortunio durante la rifinitura, un fastidio che ha costretto Palladino a escluderlo dalla partita. Nonostante il problema, Scamacca ha voluto comunque essere presente con la squadra, ma non sarà disponibile per il match contro la Cremonese.

Questo doppio forfait crea una situazione complessa per la Dea, che rischia di perdere anche i due protagonisti per la prossima gara contro la Lazio, in programma sabato 14 febbraio alle 18. La squadra di Maurizio Sarri potrebbe quindi affrontare un’Atalanta indebolita, costretta a ridisegnare completamente il suo fronte offensivo.

LEGGI ANCHE: Nuovo stadio Lazio, inizia la riqualificazione? Arrivata la documentazione ufficiale