Pagelle Provedel: poco impegnato, ma coraggioso nelle uscite, arriva il secondo clean sheet in campionato

Le pagelle di Provedel: il portiere biancoceleste blinda la porta con interventi ordinari e coraggio nelle uscite: secondo clean sheet per la Lazio in A

Secondo clean sheet stagionale per la Lazio in Serie A. A Monza Provedel tiene la porta immacolata: nessuna parata fuori dall’ordinario, ma tanti interventi, soprattutto sulle uscite alte con un cliente ostico come Djuric. Di seguito le pagelle del portiere biancoceleste.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Ordinaria amministrazione. Bravo nell’uscita con cui nel finale evita guai».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Due parate semplici, ma nel finale fa due cose da grande portiere. Un’uscita alta dentro un mischione pericolosissimo con una dozzina di giocatori intorno. Sveglia l’intera squadra e sistema la barriera sulla punizione di Caprari, blindando il successo».

TUTTOSPORT 6 – «Sostanzialmente disimpegnato sino all’ultima coraggiosa uscita».

MESSAGGERO 6.5 – «Per quasi un’ora assiste alla partita senza alcuna sofferenza, poi esce con personalità sui palloni alti per Djuric e fornisce il suo prezioso contributo al secondo clean sheet in campionato».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Para una conclusione centrale di Maldini, telecomanda un magnifico assist per Zaccagni, ferma il colpo di testa di Izzo nella ripresa».