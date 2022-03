Pagelle Lazio Venezia, Immobile e Milinkovic sugli scudi

Le pagelle di Lazio Venezia della rassegna stampa premiano Milikovic e Ciro Immobile, veri e propri mattatori della sfida

La Lazio ha battuto ieri sera per 1-0 il Venezia all’Olimpico grazie ad un rigore di Ciro Immobile nella ripresa. Le pagelle dei tre principali quotidiani sportivi premiano in particolare Milinkovic-Savic ed Immobile. Menzione particolare anche per Acerbi.

Il Corriere dello Sport

Strakosha 6; Patric 6, Lazzari 6, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 7, Hysaj 6; Milinkovic 7, Lucas Leiva 7, Luis Alberto 6, Basic 5.5, Felipe Anderson 6, Immobile 7, Zaccagni 5.5, Pedro 6. Sarri 6.5.

Gazzetta dello Sport

Strakosha 6; Patric 6.5, Lazzari 6, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Hysaj 6; Milinkovic 6.5, Lucas Leiva 6.5, Luis Alberto 6, Basic SV, Felipe Anderson 6.5, Immobile 7, Zaccagni 5.5, Pedro 6. Sarri 6.5.

Tuttosport

Strakosha 6; Patric 6, Lazzari 6, Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Hysaj 6; Milinkovic 6, Lucas Leiva 5.5, Luis Alberto 5.5, Basic SV, Felipe Anderson 6, Immobile 7.5, Zaccagni 5, Pedro 6. Sarri 6.