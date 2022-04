Pagelle Lazio-Sassuolo: Lazzari on fire, Milinkovic illumina

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i biancocelesti e i neroverdi: pagelle Lazio Sassuolo

Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Sassuolo, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

STRAKOSHA 6,5 – Miracoloso su Scamacca quando si era ancora sullo 0-0. Attento e concentrato quando viene chiamato in causa. Non può nulla sul gol nel finale.

LAZZARI 8 – Fin dai primissimi minuti, è un autentico moto perpetuo. Corre e presa per due. Il suo gol, con il piede non suo, è frutto della sua intraprendenza e determinazione. Recupera un’infinità di palloni in un match per lui da incorniciare e dove è costantemente in trance agonistica. On fire.

PATRIC 6,5 – Si fa sempre trovare pronto, facendosi notare per tempismo e lettura delle situazioni. Sicuro.

ACERBI 6 – Troppo timido e legnoso in più di un’occasione. Concede tanto spazio agli attaccanti avversari. Sale di livello della ripresa, portando comunque a casa la sufficienza. Altalenante.

MARUSIC 6,5 – Sfiora il gol nel primo tempo. Buone sovrapposizioni e tanti scambi con Zaccagni. Si fa valere anche in fase difensiva. Concentrato.

MIINKOVIC 7,5 – Accende le luci dell’Olimpico con giocate per palati fini. E la deviazione per il 2-0 è da vero rapace dell’area di rigore. Ancora una volta, dimostra di poter fare ciò che vuole, persino in fase di interdizione. Fuoriclasse (85′ BASIC S,V,).

LEIVA 6,5 – Fa tantissimo lavoro sporco, bloccando sul nascere le iniziative del Sassuolo. Il suo contributo è a dir poco fondamentale. Diga (79′ CATALDI 6 – Dà una mano nel gestire il doppio vantaggio, grazie alla sua capacità di palleggio).

LUIS ALBERTO 6,5– Spreca molti palloni, cercando troppo spesso la giocata leziosa. Ha però il merito di pennellare la punizione del 2-0 e di far salire la squadra sul doppio vantaggio, nascondendo il pallone agli avversari. Assist man (92′ AKPA AKPRO S.V.).

FELIPE ANDERSON 6,5 – La catena di destra della Lazio funziona a dir poco alla perfezione e il brasiliano mostra un’ottima intesa con Lazzari. Consigli gli strozza l’urlo in gola nel primo tempo, ma Pipe c’è. Brillante.

IMMOBILE 5,5 – Sbaglia tre occasioni clamorose. E questo non è da lui. Sembra pagare a livello psicologico dei giorni per lui non semplici. Polveri bagnate.

ZACCAGNI 6 – Si accende e si spegne a intermittenza, ma alcune sue folate fanno paura al Sassuolo. Non brillantissimo, ma fa comunque il suo. Utile.