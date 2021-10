Otto anni fa l’esordio in A di Felipe Anderson: il ricordo del club – FOTO

Nel 2013 Felipe Anderson faceva il suo esordio in Serie A con la maglia della Lazio: il ricordo del club – FOTO

Tramite i propri canali social, la Lazio ha voluto ricordare l’esordio in Serie A di Felipe Anderson con la maglia biancoceleste. Tornato nella Capitale nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva, il brasiliano debuttò in campionato sotto la gestione Petkovic nel pareggio interno per 0-0 con la Fiorentina.

«Esattamente otto anni fa Felipe Anderson debuttava in Serie A con la nostra maglia» è il messaggio dei social media laziali.