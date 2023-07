Orsolini-Bologna, prosegue la trattativa per il rinnovo. Le ultime. L’esterno offensivo era anche tra gli obiettivi della Lazio

Come riportato da il Corriere dello Sport dopo una fase di stallo in questi giorni la trattativa per il rinnovo di Orsolini al Bologna prosegue ai dialoghi tra la dirigenza e l’agente Minieri.

L’esterno offensivo era anche tra gli obiettivi della Lazio, smentito però dallo stesso Lotito.