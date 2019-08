Orsi su Milinkovic: «Al 90% il serbo rimarrà alla Lazio»

L’ex portiere della Lazio Nando Orsi dice la sua su Milinkovic

Sembrava dover andare via al 100%, è ancora qui. Il futuro di Milinkovic-Savic è ancora un’incognita ma ora sembra esserci la possibilità che il serbo rimanga in biancoceleste per un’altra stagione.

L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha detto la sua sulla questione ai microfoni di Radio Sportiva: «La valutazione che Lotito ha fatto per Milinkovic è abbastanza alta, non sono tante le squadre in grado di raggiungerla e soddisfare il patron biancoceleste. Novanta milioni li possono tirare fuori solo 3/4 club nel mondo, quindi, se a loro non serve, al 90% il serbo resterà alla Lazio».