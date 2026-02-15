Orsi attacca la Lazio: «Sono stufo di vederla nona. Servono obiettivi più ambiziosi»

Orsi esprime tutta la propria sofferenza per il momento attraversato dalla squadra di Sarri: le parole dell’ex estremo difensore capitolino

Dopo gli ultimi risultati della Lazio, compresa la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, l’ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Radio Radio. Un intervento diretto, critico e senza mezzi termini sulla stagione e sulle ambizioni del club capitolino. Le parole di Nando:

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Zaccagni e Gila! Tutti gli aggiornamenti da Formello

Orsi e la critica alla situazione attuale della Lazio

CRITICA ALLA CLASSIFICA – «Sono stufo di vedere la Lazio nona! La Lazio ha 126 anni di storia e meriterebbe di più rispetto a festeggiare una singola Coppa Italia. È importante affrontare la realtà e guardare a obiettivi più ambiziosi, non accontentarsi di successi sporadici».

Le parole di Orsi fotografano una parte del malcontento dell’ambiente, nonostante il recente successo in coppa. L’ex numero uno biancoceleste invita a non fermarsi ai traguardi episodici e a pretendere una crescita strutturale e costante, in linea con la storia e la tradizione del club.

Un messaggio chiaro: per tornare stabilmente ai vertici, serve alzare l’asticella e puntare con continuità a obiettivi più ambiziosi.