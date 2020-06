On this day, la Lazio vince il campionato di Serie B

On this day, è il 22 giugno 1969 e la Lazio grazie al pareggio contro la Reggiana, vince il campionato di Serie B

Nell’ultima giornata di campionato, all’Olimpico si affrontano la Lazio già promossa e la Reggiana che invece deve vincere per raggiungere l’ultimo posto disponibile per salire in Serie A.

Partita equilibrata nei primi 25 minuti, ma le occasioni importanti si verificano solo nella seconda parte della prima frazione di gioco. I padroni di casa passano in vantaggio al 43′ con il gol di Massa, ma ad inizio ripresa gli emiliani pareggiano con Pienti. Finisce così una stagione trionfale: la Lazio si aggiudica il campionato e festeggia con Brescia e Bari, le altre neopromosse.