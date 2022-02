Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Olbia ha risposto a Mourinho. Dopo le dichiarazioni del tecnico della Roma, il club sardo ha pubblicato un video indirizzato a lui

L’Olbia impartisce lezioni di stile. Il destinatario di questi insegnamenti? Mourinho. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe redarguito i suoi con parole forti: «Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avente paura di partite del genere? Allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo».

Non si sono fatte attendere le risposte, come appunto quella del club sardo che, su Twitter, ha replicato: «Caro Mourinho, la Serie C è come la Serie A. Solo più poetica e romantica». Nel video, inoltre, si vede il tecnico dei sardi Canzi strigliare “con stile” la squadra dopo una sconfitta.