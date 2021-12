Alvaro Odriozola, esterno della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio della formazione viola contro il Sassuolo

Ai microfoni di Sky Sport, Alvaro Odriozola ha parlato dopo Fiorentina-Sassuolo.

DICHIARAZIONI – «Non possiamo essere contenti perché avremmo dovuto vincere. Nel primo tempo ci sono state diverse occasioni per segnare, ma non abbiamo conretizzato. Nella ripresa poi abbiamo avuto una grande reazione. Sono arrivato da poco in Serie A, qui il livello è molto alto. Noi stiamo facendo un buon campionato, ma pensiamo subito alla prossima. Espulsione di Biraghi? Non posso giudicare, non ho visto l’episodio del secondo giallo. Dobbiamo continuare a migliorarci, vogliamo un posto in Europa. Abbiamo le qualità per raggiungerlo».