Noslin Lazio, contro il Venezia fa rimpiangere Castellanos, ora deve dimostrare di meritare la fiducia di Baroni – pagelle

Noslin Lazio, le pagelle dell’attaccante nel pareggio dei biancocelesti contro il Venezia: ecco i giudizi sui principali quotidiani

Era chiamato a sostituire e non far rimpiangere Castellanos, un mese fuori, ma ieri contro il Venezia Noslin è stato uno dei peggiori – se non il peggiore – in campo della Lazio. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Gira a vuoto, spaesato e impaurito».

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – «Per Baroni l’olandese sente la pressione, gioca con una zavorra addosso. Mai in partita, come giocare in dieci. Il rendimento è largamente insufficiente. Fuori il Taty, deve svegliarsi e dimostrare di essere da Lazio».

TUTTOSPORT 5 – «Poco più di un tempo in campo per una prestazione impalpabile».

IL MESSAGGERO 4 – «Se per un mese Castellanos dovrà restare ai box, c’è da preoccuparsi davvero: spreca la sua grande occasione con un’ora assolutamente negativa, anche come atteggiamento. Non cerca lo scambio, non va in profondità, sembra non avere emozioni: assiste e aspetta il cambio».

CORRIERE DELLA SERA 4.5 – «Come spesso gli accade, nel momento della verità l’olandese si eclissa. La quasi ora di (non) gioco a Venezia ieri, la conferma dei suoi limiti».