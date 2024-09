Noslin Lazio, la RISCOSSA dopo aver PERSO il posto: Baroni si FIDA di lui. Un PIANO per il rilancio

Noslin Lazio, la riscossa dell’olandese dopo aver perso il posto da titolare: il piano per il rilancio in campo dell’ex Verona

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, in casa Lazio c’è voglia di rilancio per Tijjani Noslin, che dopo essere partito da titolare ha via via perso posto nelle gerarchie per l’attacco.

Baroni si fida di lui dopo averlo avuto a Verona e sa che può fare molto meglio di così. Il tecnico è intenzionato a sfruttare la duttilità del giocatore, ad oggi più ala che centravanti dopo l’arrivo di Dia, e si aspetta risposte di un certo tipo a partire dalla prossima gara.