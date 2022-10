Lazio Women, Visentin: «Il mio obiettivo è la doppia cifra, pensiamo alla prossima»

Noemi Visentin, attaccante della Lazio Women, ha parlato dopo il successo ottenuto contro la San Marino Academy: le sue parole

Intervistata dai canali ufficiali del club, Noemi Visentin, attaccante della Lazio Women, ha parlato così dopo la vittoria contro la San Marino Academy:

VITTORIA – «Questa vittoria ci serviva ed è arrivata, ora dobbiamo pensare alla prossima. Abbiamo vinto una bella partita, anche soffrendo. Complice il pareggio del Napoli siamo ora al primo posto, dobbiamo continuare a combattere. Abbiamo avuto un po’ di frenesia, volevamo sbloccare subito la gara, da lì abbiamo messo in mostra il nostro calcio».

COMPAGNA DI REPARTO – «Con la mia compagna di reparto mi trovo benissimo, è una calciatrice di altissimo livello, mi aiuterà a crescere, siamo complementari, lavoriamo insieme da poco ma siamo già una bella coppia!».

OBIETTIVI – «Non siamo ancora al 100%, vogliamo continuare a lavorare per crescere e raggiungere il massimo della condizione per continuare a dare tutto quello che abbiamo. Questo campionato è complicato: oggi il nostro avversario è sceso in campo con molta determinazione. Ogni pallone, anche le situazioni da fermo, va tutto sfruttato. Spero di raggiungere la doppia cifra, voglio portare la mia squadra dove merita di stare».