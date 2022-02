Sensini: «Conceicao sarà emozionato, per me passa la Lazio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex difensore della Lazio Nestor Sensini, intervenuto a TMW, ha parlato in questi termini della sfida di domani tra Porto e Lazio in Europa League. Le sue parole:

CONCEICAO – «È stato un giocatore molto importante per la Lazio. Lì siamo riusciti a vincere lo scudetto e molte coppe, poi siamo andati insieme al Parma e anche lì abbiamo avuto una bella avventura. Ho un grande ricordo di Sergio, sicuramente sarà emozionato di giocare conto la Lazio. Se un giorno allenerà i biancocelesti? Sarebbe bello, sicuramente in Italia lo vedremo lavorare».

SARRI – «Sarri è l’allenatore giusto ma ha ancora bisogno di un po’ di tempo per far capire e apprendere le sue idee. Ovunque è stato ha fatto sempre giocare bene le proprie squadre. Chi passa in Europa League? Dico Lazio, dai su. Anche se sarà molto difficile, dovrà giocare davvero bene».

SFIDA CON L’UDINESE – «L’Udinese domenica ha perso malamente contro il Verona, ma in casa va abbastanza bene. Sarà una bella partita. Sono due città che mi stanno a cuore. A Udine ho cominciato l’esperienza in Italia e ci sono rimasto per 7 anni. Poi sono andato a Roma e in due anni abbiamo vinto tanto».