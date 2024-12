Nedved, nuova avventura per l’ex Lazio dopo l’addio alla Juve: ecco da quale club ripartirà

Pavel Nedved, l’ex calciatore della Lazio torna nel calcio dopo il suo addio alla Juve in seguito al caso plusvalenze: ecco dove potrebbe andare

Secondo l’indiscrezioni riportate dal sito ceco Expres.cz, Pavel Nedved si sta preparando per una nuova fase della sua carriera, dopo il brusco addio alla Juve in cui era vicepresidente per il caso Plusvalenze.

L’ex calciatore della Lazio infatti, potrebbe ripartire dall’Arabia Saudita ed è vicino all’accordo con l’Al Shabab, dove dovrebbe ricoprire il ruolo di amministratore delegato, a stretto contatto con il nuovo tecnico Fatih Terim. L’ ex leggenda del calcio ceco e uno dei vincitori del Pallone d’Oro assumerà ufficialmente la carica di direttore sportivo del club il 1° gennaio 2025.