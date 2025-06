Nazionale, Rambaudi: «L’Italia di ieri? Male, è una squadra spenta, vuota. Spalletti è una grande allenatore ma...»

Nazionale, le parole dell’ex giocatore biancoceleste Rambaudi sull’Italia di Spalletti e sulla partita contro la Moldova

L’ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi non ha potuto esimersi dal commentare la brutta performance dell’Italia di ieri contro la Moldova. L’ex calciatore biancoceleste è infatti intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimere il proprio parere circa le ultime voci di calciomercato su Jack Raspadori e su Tavares. Ecco le sue parole:

ITALIA – «L’Italia di ieri? Male, è una squadra spenta, vuota. Ha dei giocatori che non hanno grandissima qualità e leader tecnica. Magari alcuni dei nostri fanno bene nei club ma perché hanno vicino dei leader tecnici, sono giocatori che vanno trascinati e questo significa che non hanno eccelsa qualità tecnica individuale. Spalletti è una grande allenatore ma fare il selezionatore è un’altra cosa; la gestione è completamente diversa, va cambiata la metodologia in tutto. In Nazionale non alleni, gestisci e selezioni».

LAZIO – «Tavares? È un fattore quando sta bene, è un’arma. Quando hai dei giocatori che ti fanno la differenza devi aiutarli a fare bene, così ne trae beneficio il collettivo».