Nazionale, oggi verrà diramata la lista dei convocati di Spalletti: la situazione di Provedel. Tutti i dettagli

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Euro 2024. Tra i migliori di questo test c’è stato il portiere della Lazio Provedel, che ha parato un rigore ad El-Shaarawy.

Oggi, come annunciato dallo stesso ct Spalletti, sarà diramata ufficialmente la lista dei 26 che andranno in Germania a giocarsi l’Europeo. Il ballottaggio in porta è più vivo che mai: come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Provedel dovrà attendere l’esito degli esami clinici di Meret per sapere se farà parte o no dei convocati.