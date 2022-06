Nazionale, Nosotti: «Non so cosa farà Immobile. Serve attaccante che segni»

L’inviato Sky per la Nazionale Nosotti ha parlato dei problemi dell’Italia a segnare, nominando anche Immobile

Marco Nosotti, inviato Sky a Wembley per la Nazionale in vista della Finalissima, ha parlato dei problemi dell’Italia a trovare la via del gol nominando anche Ciro Immobile.

LE PAROLE – «Mancini sta cercando di avere un’idea di calcio, coltivarla, spingere e stimolare i club a fare giocare i giovani com’è stato con la sua Nazionale. Quando vinci e vanno bene le cose hai acquisito consapevolezza. Quando ti senti sicuro devi trovare piano A e piano B. Dobbiamo capire se abbiamo gli uomini per giocare 3-5-2, oppure un 4-2-3-1. Uno come Raspadori, che hanno grande personalità, può giocare in quel ruolo. Dobbiamo trovare l’attaccante che fa gol, ma sono pochi. C’è Immobile, ma non so quale sarà il suo futuro, con Sarri gioca da unica punta. Come occasioni create e percentuale realizzata ci sono giocatori come Scamacca, Berardi, Immobile. Creano tanto e tirano molto. Non si può non pensare a uno come Chiesa. Siamo a posto come centrocampisti, dobbiamo crescere come esperienza».