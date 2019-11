Nazionale, Di Gennaro: «Uno fra Immobile o Belotti? Per Mancini meglio il torinese»

Nazionale, le parole di Antonio di Gennaro sul ballottaggio azzurro Immobile-Belotti ai microfoni di TMW Radio

Immobile-Belotti, Bellotti-Immobile: questo il dilemma di Roberto Mancini da risolvere prima di Euro 2020. Nelle ultime gare ufficiali, il ct ha preferito spesso il granata al bomber della Lazio. Ecco cosa ne pensa Antonio Di Gennaro che analizza la questione ai microfoni di TMW Radio:

«Mancini non userà mai uno schema due attaccanti, forse potrebbe farlo in qualche partita. Oramai l’identità della squadra prevede una sola punta. Belotti è più incline a partecipe alla manovra, mentre Immobile cerca la profondità. Per il modo in cui gioca l’Italia, credo sia più adatto al granata. Immobile è più un da club rispetto a Belotti che è cresciuto molto con Mazzarri. Al momento per Mancini il primo attaccante è il Gallo.»

